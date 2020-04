Il governatore Tate Reeves ha dichiarato lo stato di emergenza “per proteggere la salute e la sicurezza della popolazione. Stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere anche le proprietà di tutti. Non siete soli”, ha detto.

Secondo i media americani, i tornado hanno causato danni “catastrofici”. Il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha emesso un’emergenza da tornado, il suo massimo livello di allerta.