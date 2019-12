Ancora un suicidio tra le Forze dell’Ordine, ancora una volta tra le fila della Polizia di Stato.

La vittima era in servizio presso la Questura di Caltanissetta, lo rende noto Lino Mastrantonio del sindacato SILP CGIL “Un quadro sindacale nostro, un amico ed un collega di lungo corso, Pasquale Granata stamattina si è tolto la vita sparandosi nel garage di casa sua”

“Non è più possibile assistere a tragedie come questa e restare a guardare il dolore di familiari, amici e colleghi senza nulla fare oltre alle solite parole di circostanza. Occorre intervenire con strumenti incisivi per fermare questa strage silenziosa e indagare sui motivi e le cause che portano a gesti estremi persone che conosciamo come le più tranquille del mondo, senza riuscire a comprendere il disagio e lo stress che portano a gesti definitivi”

“È ora che l’amministrazione si doti di figure professionali di riferimento che intercettino ed interpretino per tempo il malessere da stress lavoro-correlato e diano sostegno e sicurezza in una modulazione di interventi”

Pasquale Granata lascia una moglie e due figlie.

“67º EVENTO (POLIZIA DI STATO)

AGGIORNAMENTO DEL 21/12/19 DEGLI EVENTI SUICIDARI REGISTRATI DA QUESTO OSSERVATORIO A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2019, DISTINTI PER DATA, LUOGO E CORPO/ARMA DI APPARTENENZA”

1. 5 gennaio San Vittore polizia penitenziaria;

2. 10 gennaio Padova polizia di Stato;

3. 27 gennaio Foggia polizia ferrovia;

4. 4 febbraio San vittore polizia penitenziaria;

5. 6 febbraio Campobasso carabinieri;

6. 5 febbraio Torino caporalmaggiore esercito;

7. 17 febbraio Sanremo Valle Armenia polizia penitenziaria;

8. 22 febbraio Cuneo polizia penitenziaria;

9. 11 marzo Clusone (Bergamo) maresciallo carabinieri (L.L.);

10. 11 marzo Bergamo polizia locale (F.B.);

11. 20 marzo Milano (caserma Coretto) Carabiniere;

12. 28 marzo Chieti polizia;

13. 29 marzo Caltanissetta polizia;

14. 4 aprile Firenze polizia;

15. 9 aprile L’Aquila polizia;

16. 27 aprile Catanzaro polizia penitenziaria;

17. 28 aprile Ragusa polizia;

18. 28 aprile Pisa polizia penitenziaria;

19. 1 maggio Vigevano finanziere;

20. 8 maggio Perugia, carabinieri forestale;

21. 13 maggio Desio polizia;

22. 27 maggio Gazzanise militare aeronautica;

23. 5 giugno Chiaromonte (Potenza) carabinieri forestale;

24. 18 giugno Milano polizia locale;

25. 20 giugno Imperia carabinieri;

26. 10 luglio Sardegna polizia penitenziaria;

27. 30 giugno Marliana (Pistoia) carabiniere forestale;

28. 6 luglio Foligno carabinieri;

29. 11 luglio Bologna polizia penitenziaria;

30. 17 luglio Asti carabinieri;

31. 29 giugno Trieste polizia ferroviaria;

32. 11 agosto Follonica carabinieri;

33. 10 agosto Taranto marina militare;

34. 15 agosto Palermo polizia;

35. 15 agosto Pinerolo caporalmaggiore degli alpini;

36. 17 agosto Brescia carabinieri;

37. 20 agosto Cremona carabinieri;

38. 20 agosto Settimo Torinese polizia locale;

39. 3 settembre Roma polizia;

40. 5 settembre Foggia carabinieri;

41. 6 settembre Roma polizia

42. 14 luglio Frosinone esercito;

43. 15 settembre Vibo Valentia polizia

44. 16 settembre Belluno alpini;

45. 17 settembre Cremona Guardia di Finanza;

46. 17 settembre Ancona Vigili del fuoco;

47. 26 settembre, Milano, Polizia di Stato;

48. 26 settembre, Cassano d’Adda, Carabinieri;

49. 03 ottobre, Bologna, Guardia di Finanza;

50. 07 ottobre, Milano, Polizia Locale;

51. 11 ottobre, Gaeta, Guardia di Finanza

52. 11 ottobre, Piacenza, Polizia Penitenziaria;

53. 12 ottobre, Orta Nuova (FG), Polizia Penitenziaria;

54. 15 ottobre, Pieve di Teco (IM), Carabinieri;

55. 25 ottobre, Napoli, Polizia locale

56. 26 Ottobre, Palermo, Carabinieri

57. 27 ottobre, Ladispoli, Marina militare;

58. 28 ottobre, Catania, Guardia di Finanza;

59. 8 novembre, Roma, Polizia di Stato;

60. 11 novembre, Valdobbiadene, Guardia giurata;

61. 18 novembre, Perugia, Guardia di Finanza;

62. 20 novembre, Milano, Guardia Giurata;

63. 01 dicembre, Catania, Marina militare;

64. 13 dicembre, Campo Calabro, Polizia Penitenziaria.

65. 16 Dicembre, Napoli, Polizia di Stato

66. 17 Dicembre, Roma, Esercito Italiano

67. 20 Dicembre Caltanissetta, Polizia di stato