Uno degli ultimi gorilla argentati che hanno abitato il Parco nazionale della foresta di Bwindi in Uganda è stato ucciso dai bracconieri.

Rafiki viveva in montagna ed era famoso e amato nel suo paese, la sua uccisione colpisce tutta la nazione. Secondo l’elenco delle specie in pericolo formulato dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), la specie è elencata come in pericolo di estinzione.

Si stima che restino meno di 2.600 esemplari. Le autorità che proteggono la fauna selvatica in Uganda hanno riferito sui loro social media che quattro bracconieri sospettati della morte di Rafiki sono stati arrestati.

I bracconieri saranno perseguiti nei tribunali. Il gorilla silverback apparteneva al gruppo Nkuringo, composto da 17 membri di questi otto sono femmine adulte, due adolescenti e tre giovani. Questo gruppo di gorilla abitava l’area meridionale del parco di Bwindi.

La dichiarazione delle autorità ugandesi sulla morte di Rafiki indica che uno dei sospettati ha confessato di aver ucciso il gorilla “per legittima difesa”.

Secondo il sospetto, quando si è recato nel Parco Nazionale di Bwindi per cacciare avrebbe incontrato il gruppo di gorilla e Rafiki avrebbe tentato di attaccarlo.

L’autopsia del gorilla ha rivelato che il gorilla è morto a causa di una ferita causata da un’arma corta, perforando l’addome dell’animale e lesionando i suoi organi interni.

Rafiki era scomparso dal 1 ° giugno 2020. I ranger iniziarono a cercarlo e trovarono il suo corpo nella stessa riserva naturale.