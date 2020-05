Si proverà a capire dove è stata tenuta, quante prigioni ha cambiato quante persone l’hanno gestita.

Secondo indiscrezioni potrebbero essere stati versati tra i due e i 4 milioni di euro

Silvia Romano è atterrata poco fa a Ciampino con un volo militare.

Le prime immagini la mostrano con i vestiti tradizionali somali. La volontaria come sappiamo è rimasta per 18 mesi nelle mani dei sequestratori in Africa.

La ragazza era stata catturata in Kenya è stata poi trasferita in Somalia e adesso dovrà raccontare ai carabinieri del Ros e al pubblico ministero Sergio Colaiocco questa lunga e drammatica prigionia.

Alle 15 sarà interrogata e dovrà anche rivelare se davvero ha deciso di convertirsi all’islam.

L’interrogatorio servirà a capire dove è stata tenuta, quante prigioni ha cambiato quante persone l’hanno gestita.