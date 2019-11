Sei o pensi di essere un furbetto? Brutte notizie per te: l’occhio di lince ti controlla!

Ti raccontiamo cosa è successo qualche giorno fa a Serravalle Scrivia dove il Progetto Lince è stato fondamentale per individuare e quindi identificare un autista trasportatore alla guida di un veicolo commerciale senza revisione da ben quattro anni ed senza assicurazione dal 2016! Ma non solo: la patente dell’autista era scaduta da ben otto anni.

Ora, questo è un evidente caso limite, ma illustra bene la potenza del mezzo messo in funzione: il servizio Lince infatti è perfettamente in grado di leggere la targa dei veicolo, accertyare in pochi secondi se i veicoli identificati siano coperti o no dall’assicurazione.

In questo caso, è stata la Polizia Municipale del luogo, serravalle scrivia, tra liguria e basso piemonte, ad individuare il trasgressore in una via del centro cittadino, quando cioè il mezzo è passato sotto l’occhio delle telecamere che hanno segnalato la targa alla Centrale e questa in brevissimo tempo è riuscita ad indentificarne le problematiche.

Poco dopo l’accertamento è uscito un equipaggio della municipale che ha fermato il mezzo ed effettuato tutti gli accertamenti del caso sul camionista: risultato un uomo di mezza età di nazionalità italiana, con patente sospesa dal 2011. Il veicolo è stato posto sotto sequestro in quanto sprovvisto di revisione da diversi anni.

Il Comune di Serravalle Scrivia è stato il primo in Italia ad adottare il sistema Lince (dal 2013 ad esser precisi).

Questo uha messo in uso un software messo a punto dalla ditta E-Net Solutions originaria della zona di Gallarate che, incrociando le targhe dei veicoli in transito rilevate da una telecamera dedicata con i dati forniti dalle compagnie di assicurazione,offre la possibilità all’utilizzatore, in pochissimi secondi, di avere l’informazione sulla presenza dei veicoli non a norma.