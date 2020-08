Sondaggi politici elettorali, crescono sia la Lega che i Cinque Stelle: cala invece il Pd

La Lega torna a crescere nei sondaggi, anche se lievemente, dopo mesi in cui il partito di Matteo Salvini registrava un continuo calo di consensi. In aumento anche il Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia, mentre scende leggermente il Partito democratico. Tra le forze politiche minori, in tendenza positiva Italia Viva e Azione, mentre risultano in perdita Sinistra italiana e +Europa. È quanto emerge dal sondaggio dell’istituto Swg andato in onda come di consuetudine lunedì sera al Tg La7. Vediamo nello specifico come voterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne e come sono variate nel giro di una settimana le intenzioni di voto dei cittadini.

La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito in Italia al 26,5%. Durante i mesi dell’emergenza coronavirus, il Carroccio aveva subito una costante perdita di consensi: una tendenza che è stata invertita questa settimana, seppur lievemente. La Lega è cresciuta di 0,2 punti percentuali: lo scorso 27 luglio, infatti, si attestava al 26,3%. Il Partito democratico, la seconda forza politica nel Paese, invece registra un leggero calo e scende al 19,6% dal 19,8% ottenuto nelle ultime rivelazioni, perdendo quindi 0,2 punti percentuali. Durante i mesi del lockdown, generalmente i dem erano andati bene nei sondaggi in quanto l’emergenza aveva rafforzato i consensi verso le forze di governo.

Una tendenza che aveva colpito anche il Movimento Cinque Stelle e che viene confermata anche questa settimana. Dopo oltre un anno di discesa libera nelle indagini sulle intenzioni di voto, con la pandemia e il consolidamento della fiducia dei cittadini nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i pentastellati avevano arrestato questo calo di consensi. Secondo Swg, questa settimana i Cinque Stelle sono la forza politica che guadagna più punti nelle intenzioni di voto, salendo dal 16% del 27 luglio al 16,4% di questo lunedì con un aumento di 0,4 punti percentuali.