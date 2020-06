Un carabiniere è stato ferito nel corso di un fermo e accompagnato al pronto soccorso per le medicazioni

E’ successo a Magenta, in seguito all’arresto di uno spacciatore, lo scorso tardo pomeriggio del 6 Giugno.

Per l’occasione, i Carabinieri della locale stazione erano impegnati su un regolare servizio di controllo del territorio nella zona della ferrovia quando si sono imbattuti in un soggetto sospetto. Al tentativo di avvicinarlo per un controllo, la reazione.

Durante la perquisizione, un italiano del posto, ha fatto resistenza e preso a calci uno dei Carabinieri.

L’uomo è stato bloccato ed arrestato. Perquisito, sono stati trovati cinque grammi circa di cocaina.

Denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e tratto in arresto.

L’uomo ha circa 60 anni ed è residente a Magenta. Il giudice ha provveduto alla convalida dell’arresto.