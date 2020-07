Sparatoria all’Eurospin: ferita una bambina di pochi anni

Paura questo pomeriggio a Cormano, comune alle porte di Milano, dove una bambina è rimasta ferita durante una sparatoria avvenuta all’Eurospin. Ferita anche una guardia giurata. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi durante una rapina ai danni del supermercato.

L’allarme è scattato intorno alle 17 un uomo è entrato armato di pistola all’interno del supermercato Eurospin di Cormano in via Zara: il malvivente avrebbe almeno un colpo di pistola che avrebbe raggiunto una guardia giurata a una gamba. L’uomo, 46 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale al Niguarda di Milano dove è giunto in codice giallo: le sue condizioni sarebbero piuttosto serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una bambina di 4 anni, le cui condizioni non sono ancora state rese note.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che sono sulle tracce del rapinatori: secondo una prima ricostruzione fornita a Fanpage.it proprio dai militari guidati dal maggiore Saverio Sica un uomo straniero con mascherina sul volo è entrato all’interno del supermercato Eurospin di Cormano e ha rubato circa 1.000 euro minacciando cassiera con la pistola. Nella fuga avrebbe esploso almeno un colpo che ha ferito a una gamba la guarda giurata che era intervenuta sentendo il trambusto.