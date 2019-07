Destinato al carcere dopo un’ordinanza dal tribunale di Chieti, si era dato alla latitanza. Protagonista un ragazzo albanese di 25 anni accusato di furto in abitazione, continuato e aggravato.

Napoli – E così, in seguito ad operazioni più articolate e attraverso la segnalazione dalla polizia spagnola che ne aveva avuto notizia, gli uomini della Squadra Mobile di Caserta, attraverso gli elementi forniti dai colleghi spagnoli quali, sono riusciti a risalire all’individuo, il quale non appena vistosi alle strette, si è dato alla fuga tra i comuni di Giugliano in Campania e Sant’Antimo.

Gli agenti di polizia hanno dunque aspettato il momento opportuno per catturare il latitante, immettendosi sulla sua stessa strada per precludergli ogni possibile via di fuga. Il malvivente però nel tentativo di scappare ha speronato a più riprese le pattuglie della polizia ed infine ha provato anche ad investire gli agenti.

Successivamente Il 25enne ha poi abbandonato il mezzo tentando la fuga a piedi, non riuscita. L’uomo si trova attualmente in carcere.