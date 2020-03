Mascherine stanno arrivando da tutto il mondo in Italia.

Ad annunciarlo su Facebook è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che cita gli aiuti inviati da Egitto, India, Cina, Europa, Russia e Brasile.

“Stanno arrivando i rinforzi per i nostri medici, infermieri, operatori sociosanitari. Per tutte le donne e uomini che stanno faticando negli ospedali per salvare vite umane. Grazie al lavoro fatto nell’ultima settimana, da tutto il mondo stanno arrivando le mascherine che vi servivano”, scrive Di Maio.