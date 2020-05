Strade Sicure, incidente con una jeep dell’Esercito Italiano: un morto e un ferito grave

Incidente mortale a Norcia. A perdere la vita una trentenne spoletina che viaggiava a bordo di una Vespa Piaggio insieme a un coetaneo, anche lui residente a Spoleto, rimasto ferito e ricoverato con prognosi riservata.

Grave incidente a Norcia, una vittima e alcuni feriti.

Ad essere coinvolta, una Vespa Piaggio. Autista e passeggero, un uomo ed una donna sui trent’anni, trasportati in ospedale. La ragazza ha perso la vita, il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata.

A riportare l’episodio è il sito umbria24.it – La vespa si sarebbe scontrata con un mezzo dell’Esercito Italiano, probabilmente impiegato in strade sicure. Si tratta di una Jeep Renegade. La dinamica è in fase di ricostruzione.

L’impatto è stato particolarmente violento e la donna ha perso la vita sul colpo. Il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il ragazzo, un Carabiniere poco più che trentenne, è stato invece trasferito in elisoccorso all’ospedale di Perugia. Si trova in condizioni molto gravi.

Illesi i militari a bordo dell’altro veicolo. L’episodio è al vaglio dei carabinieri di Norcia, intervenuti sul posto anche con il capitano Pasqualino Trotta per tutti i rilievi del caso.