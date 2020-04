Sull’autocertificazione scrive: “sto andando a comprare la droga”

Una risposta che, per evidenti motivi, non è andata a genio agli agenti

Piacenza – Dieci grammi di “erba” che già aveva forse non gli bastavano quindi ha deciso di uscire di casa per andare a fare un’ulteriore scorta, e per farlo ha compilato l’autocertificazione con sincerità “sto andando in stazione ad acquistare droga (marijuana).

Nei guai è finito così un piacentino incensurato di 34 anni fermato dalla polizia in viale dei Mille.

Gli agenti, spiega il Piacenza – gli hanno chiesto più volte se avesse droga in auto: lo avevano notato infatti fare alcune manovre sospette appena aveva visto le auto del 113.

Dopo qualche minuto ha ceduto e ha consegnato spontaneamente la droga e l’autocertificazione. E’ stato quindi multato per il decreto Covid e segnalato come assuntore di stupefacenti alla Prefettura, la droga ovviamente è stata sequestrata.