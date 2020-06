Un donna intrappolata in un’auto: è questa la scena che si è presentata davanti ai Carabinieri. E loro, il capitano Nicolai e il luogotenente Testa non ci hanno pensato due volte a lanciarsi per salvarla.

Tamara Nicolai, origine sarda è la comandante della compagnia carabinieri di Pontecorvo. Precedentemente aveva ricoperto il ruolo di comandante del NORM della compagnia di Viareggio e poi di quello di Siracusa.

Il salvataggio

Tutto è successo in pochi minuti in provincia di Frosinone, zona colpita da forte maltempo e allagamenti. E così i due Carabinieri, che subito si sono resi conto della gravità della situazione, con l’uso di una corda e con l’aiuto di un volontario della protezione civile giunto a bordo di un trattore hanno salvato in tempo la donna.

Poco dopo sono stati visitati dai medici del centro di primo soccorso di Pontecorvo. Per i Carabinieri prognosi di tre e cinque giorni con principio di ipotermia. Un gesto di grande coraggio che come sempre contraddistingue gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.