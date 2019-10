Nuova aggressione alle forze di polizia, ad Olbia, dove un uomo secondo la ricostruzione si sarebbe avventato su un agente tentando di strappargli l’arma

A raccontare l’episodio p La Nuova Sardegna. Una lite tra due persone degenera fino a costringere i presenti in strada a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il fatto si è svolto nel pomeriggio di ieri in via Galvani a Olbia.

I due uomini, entrambi nigeriani secondo la ricostruzione avrebbero iniziato a colpirsi con calci e pugni.

Una volta giunta la polizia, uno dei due sarebbe riuscito a scappare senza lasciare traccia mentre l’altro, 22 anni appena, sarebbe stato bloccato non senza fatica.

Il giovane infatti sarebbe andato in escandescenza avventandosi sugli agenti cercando di strappare la pistola dalla fondina di uno dei due, venendo però placato e ammanettato. Il secondo uomo coinvolto, fuggito, sarebbe ancora ricercato.-