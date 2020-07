Un incendio in una palazzina a Firenze nel pomeriggio di Sabato ha impegnato forze dell’ordine, 118 e vigili del fuoco, un rogo violento che ha avvolto in una nuvola di fumo anche i piani superiori.

Il rogo pare sia stato causato dal tentativo dell’inquilina che, notando alcune api su un terrazzo, ha pensato di liberarsene con il fuoco.

Tentativo andato male e provocando un incendio che ha rischiato di fare danni molto gravi.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e portato in salvo una donna, che vive nell’appartamento del terrazzo andato a fuoco, con il suo gatto.

I danni hanno riguardato il terrazzo e le suppellettili che lì erano riposte. Ma anche la struttura dell’appartamento ha subìto dei danni. Per questo l’abitazione in questo momento non è agibile.