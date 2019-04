Terremoto sul lago di Bolsena, nell’alto Lazio alle 14.09. L’istituto nazionale di vulcanologia ha registrato la scossa alle 14.09 con magnitudo di 2.9. La profondità dell’evento è stata di soli 3,6 chilometri, tanto che la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione non solo nei comuni attorno al lago, ma anche a Orvieto e Viterbo. Non sono per il momento segnalati danni a persone o cose. Grotte di Castro il comune più vicino all’epicentro.

Pochi giorni fa, alcune scosse erano state avvertite ad Amatrice,. La prima, di 2.6 e 2.7 . La profondità comunicata dall’Ingv è stata di soli 12 km. I due terremoti erano arrivano dopo un lungo periodo di quiete della faglia sismica. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Un terza scossa superiore a 2.0 è stata registrata domenica 31 marzo (magnitudo 2.1).