Un nuovo forte terremoto ha scosso poco fa l’Albania. Il sisma sarebbe stato avvertito “da Tirana fino a Valona”.

Alle ore 21.15, secondo quanto riportato. La magnitudo si aggirerebbe attorno ai 5.0 con epicentro a Durazzo.

La scossa è stata tanto violenta da essere avvertita fino sulle coste italiane, in Puglia.

Ha tremato ancora quindi la terra in Albania.

Magnitudo 5.0, secondo quanto riferito dall’Istituto albanese di geologia, scossa sentita anche nella capitale Tirana e più a sud fino a Valona.

Ancora forti le immagini di quel 26 novembre del 2019, quando l’Albania venne scossa da un forte terremoto di magnitudo 6.5. Il bilancio definitivo della tragedia fu di 50 morti e circa 2000 feriti.

Gli allarmi in Italia

È stata avvertita anche nel Salento e nel Brindisino la scossa di terremoto che si è verificata in Albania attorno alle 21.15. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco. In Puglia non risultano esserci stati danni a cose o persone.