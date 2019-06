Si chiama Tiziana Pacco, ha 46 anni, è residente in Via Chiozza a Cervignano, in Friuli.

Tiziana è oggi sui giornali locali perchè scomparsa da casa da ben otto giorni. La donna, che aveva perso la mamma da una decina di anni e il suo papà poco più di due anni fa, era ospite di un amico, persona di fiducia, entrambi erano seguiti dal personale del centro di salute mentale.

La sua famiglia, molto conosciuta in zona, è ora molto preoccupata.

A lanciare l’appello sono gli zii, Luciano e Danila: “chiunque abbia visto nostra nipote è pregato di mettersi immediatamente in contatto con i carabinieri. La situazione è grave. Tiziana deve prendere alcune medicine. Abbiamo paura che possa esserle successo qualcosa di grave. Non abbiamo idea di dove possa trovarsi. Per ora non sono arrivate segnalazioni”.

Tiziana, raccontano gli zii preoccupati al MEssaggero Veneto, ha addosso sempre un cappellino nero ed ama vestirsi con abiti scuri.

Da Cervignano è scomparso lo scorso Martedì. Sulla sua scomparsa stanno lavorando i Carabinieri di Cervignano.

Il cugino, Nicola, nelle scorse ore, attraverso il gruppo facebook Cervignanesi Reloaded, ha pregato gli abitanti della zona o chiunque la avvistasse, di avvisare le forze dell’ordine in qualsiasi momento. Sostenitori.info condivide l’appello