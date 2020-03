Piero Chiambretti e l’anziana mamma sono attualmente al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino.

Sia il personaggio tv che la madre sono entrambi positivi al test del coronavirus. I due sono arrivati in ambulanza ma non sarebbero in gravi condizioni.

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena”.

La notizia è ruvelata da Adnkronos e ripresa da Repubblica.it, dopo aver appreso la notizia della positività del conduttore. “Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero – dice Serena Grandi, nota attrice- mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo”

. “Ora che ci penso – rivela l’attrice – dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso, speriamo che finisca tutto per il meglio”.