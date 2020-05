Si trovavano su un incidente per i rilievi di rito, quando il loro mezzo di servizio è stato tamponato.

Reggio Emilia. Protagonisti due Carabinieri di 38 e 25 anni. E’ successo ieri sera in via Di Vittorio, l’ex Statale 63 a Quattro Castella, quando l’auto di servizio, in uso ai due militari è stata tamponata da una vettura condotta da un ottantenne.

Il guidatore non deve esserrsi accorto delle luci e dei lampeggianti in funzione sull’auto in sosta.

L’auto di servizio dei Carabinieri, una Mitsubishi Pajero, è stata quindi colpita con violenza. I due carabinieri, in quel momento posizionati davanti al veicolo, sono stati travolti.

Entrambi sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per le medicazioni: uno di loro ha riportato traumi guaribili in un mese, l’altro solo lievi contusioni, così come il pensionato.

Sul posto, per gli accertamenti sul secondo incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.