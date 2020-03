Nel silenzio dei media un Carabiniere giovanissimo si è suicidato con l’arma di servizio. Si tratta dell’undicesimo episodio da inizio anno tra le divise

E’ successo ancora, un suicidio tra le forze dell’ordine, come sempre nel silenzio dei media

L’ultimo episodio nella giornata di ieri, ieri 9 marzo 2020. A porre fine alla propria vita, questa volta, un Carabiniere appena 29enne.

Il ragazzo, morto a 29 anni, era in servizio oalla compagnia di Silandro (Bolzano). Come sempre in questi casi, il Carabiniere ha usato l’arma d’ordinanza.

Non si conosce, al momento, la causa del gesto. Si tratta dell’11esimo episodio da inizio anno. Di seguito il tragico riepilogo

3. 11 gennaio Pescara Carabinieri;

4. 18 gennaio Mineo (CT) Carabinieri.

5. 23 Gennaio La Spezia – Polizia di Stato

6. 26 Gennaio Roma – Polizia di Stato

7. 29 gennaio Torino – Polizia di Stato

8. 3 Febbraio Brescia – Polizia Locale

9. 14 Febbraio Sarzana (SP) – Marina Militare

10. 24 Febbraio Reggio Emilia – Carabinieri

11. 9 Marzo Bolzano – Carabinieri

