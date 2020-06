Eʼ uno dei programmi più longevi della tv Usa. Era un reality show sulla polizia, mostrava inseguimenti e blocco dei sospettati

Il programma ha debuttato su Fox nel 1989 ed è andato in onda per ben 25 stagioni. Lo show è risorto nel 2013 quando Spike TV ha ordinato nuovi episodi.

Spike TV è stato rinominato come Paramount Channel nel 2018 e la docuserie trasferita sulla nuova rete.

La 33ma stagione doveva esordire il prossimo 15 giugno, la decisione della cancellazione segue le manifestazioni per la morte di George Floyd.

“Cops non tornerà su Paramount Network e non abbiamo nessun piano attuale e futuro per un suo ritorno”, afferma un portavoce di Paramount Network, secondo quanto riportato dai media americani.

La rete A&E ha interrotto le trasmissioni di Live PD, un programma molto simile. La rete però, in questo caso, sta ancora valutando il momento giusto per riportarlo in onda.