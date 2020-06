Terribile incidente nelle scorse ore a Cornedo Vicentino, dove un ragazzo di 13 anni è morto annegato nelle acque di un locale torrente dove pare fosse caduto poco prima mentre giocava insieme ad alcuni amici. Stando alle prime informazioni, pare che il ragazzo sia scivolato cadendo in acqua. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi amici che hanno allertato subito gli adulti facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi sanitari con gli operatori del Suem 118 e i vigili del fuoco in prima linea. Il tredicenne è stato così riportato a riva, ma ogni sforzo per tenerlo in vita si è rivelato vano.