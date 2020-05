Vigile porta la compagna al comando per fare la manicure alle colleghe

Un gruppo della polizia municipale si “trasforma” in un centro estetico abusivo durante l’epidemia di Covid -19.

Durante il lockdown, si sa, sono state tante le donne e gli uomini in difficoltà anche a causa della chiusura di negozi come parrucchieri e centri estetici. E così, un agente di Polizia Roma Capitale, convivente di una estetista, ha pensato bene di portare la sua lei in caserma per un vero e proprio servizio di manicure a due colleghe.

L’atto è costato ipotesi di abuso delle funzioni, omissione d’atti d’ufficio, epidemia colposa, esercizio abusivo della professione di estetista, evasione fiscale.

Il tutto infatti sarebbe avvenuto, ad inizio Aprile, durante l’orario di servizio. Ricordiamo che ad aprile era in pieno vigore il lockdown ed i centri estetici erano chiusi proprio per le restrizioni imposte dal governo italiano.

L’operazione è ilò risultato di una indagine interna. La donna, secondo quanto emerso, sarebbe entrata negli uffici della Locale insieme al compagno e sarebbe stata pagata dalle vigilasse 15 euro.

Il personale è quindi ora indagato dai colleghi. L’episodio è stato raccontato dal quotidiano Leggo e dal comando generale della polizia municipale non rilasciano dichiarazioni.

Le vigilesse, secondo quanto ricostruito, avrebbero però avuto una accortezza, quella di timbrare un’ora di permesso per dedicarsi a mani e unghie, fatto che, tuttavia, non le ha risparmiate dal finire sotto inchiesta disciplinare.