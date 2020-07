Come sempre in queste occasioni, l’hashtag #whatsappdown nei trend in pochissimo tempo con 15mila tweet.

Come già accaduto in diverse occasioni ai social di Palo Alto, in serata la App di messaggistica sembra aver avuto problemi di connessione. Pochi minuti: circa 30. Che però sono bastati ad allarmare i social dipendenti di mezzo mondo.

I motivi del blocco sono ignoti e per il momento l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni.

Il disguido a partire dalle ore 22 circa, ora locale. La connessione infatti sembrava andare e venire da un momento all’altro.

L’ultimo episodio si era verificato ad Aprile: quella volta la chat presentò diversi problemi per quanto riguarda la ricezione e l’invio di foto e video.

Numerose le segnalazioni (oltre 20mila) anche sul sito DownDetector, che monitora il funzionamento ed eventuali down nelle applicazioni e nella rete fissa e mobile